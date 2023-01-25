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Навчання українців на танках Abrams почнеться за "тижні, не місяці" – Білий дім

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 21:59

У Білому домі очікують, що українські військові почнуть навчання на американських танках M1 Abrams, про надання яких було оголошено в середу, протягом тижнів.

Про це в коментарі CNN повідомив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Європейська правда".

"У сьогоднішніх оголошеннях було багато дипломатії. Рішення, яке ви бачили сьогодні, як з боку Німеччини, так і з боку Сполучених Штатів, ухвалювалося кілька тижнів в ході багатьох, багатьох дискусій з німцями і з нашими союзниками", – зазначив він.

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Кірбі сказав, що Пентагону, найімовірніше, знадобляться "тижні, а не місяці" для того, щоб розробити й ввести в дію план навчання українських військових на танках M1 Abrams. Водночас він підкреслив, що закупівля танків і завершення такої підготовки займе місяці.

"Скільки часу це займе? Я справді не можу сказати. Вони (Пентагон) усе ще працюють над цим питанням. Ми не думаємо, що це займе багато часу. Я б сказав, що, можливо, пройдуть тижні, а не місяці, перш ніж вони зможуть чітко визначитись з деталями і почати впроваджувати режим підготовки", – зазначив представник Білого дому.

Нагадаємо, раніше в середу уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це. 

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Крім того, президент США Джо Байден у середу підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону, для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії. Разом із танками США "якнайшвидше" забезпечать підготовку українських військових та нададуть запчастини.

За повідомленням Spiegel, на даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.

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