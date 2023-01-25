Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обучение украинцев на танках Abrams начнется через "недели, не месяцы" - Белый дом

"Европейская правда"Среда, 25 января 2023, 21:59

В Белом доме ожидают, что украинские военные начнут обучение на американских танках M1 Abrams, о предоставлении которых было объявлено в среду, в течение недель.

Об этом в комментарии CNN сообщил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Европейская правда".

"В сегодняшних объявлениях было много дипломатии. Решение, которое вы видели сегодня, как со стороны Германии, так и со стороны Соединенных Штатов, принималось несколько недель в ходе многих, многих дискуссий с немцами и с нашими союзниками", - отметил он.

Реклама:

Кирби сказал, что Пентагону, скорее всего, понадобятся "недели, а не месяцы" для того, чтобы разработать и ввести в действие план обучения украинских военных на танках M1 Abrams. В то же время он подчеркнул, что закупка танков и завершение такой подготовки займет месяцы.

"Сколько времени это займет? Я действительно не могу сказать. Они (Пентагон) все еще работают над этим вопросом. Мы не думаем, что это займет много времени. Я бы сказал, что, возможно, пройдут недели, а не месяцы, прежде чем они смогут четко определиться с деталями и начать внедрять режим подготовки", - отметил представитель Белого дома.

Напомним, ранее в среду правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, президент США Джо Байден в среду подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии. Вместе с танками США "как можно быстрее" обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

По сообщению Spiegel, на данном этапе европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в целом 80 основных боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: