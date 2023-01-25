Обучение украинцев на танках Abrams начнется через "недели, не месяцы" - Белый дом

В Белом доме ожидают, что украинские военные начнут обучение на американских танках M1 Abrams, о предоставлении которых было объявлено в среду, в течение недель.

Об этом в комментарии CNN сообщил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Европейская правда".

"В сегодняшних объявлениях было много дипломатии. Решение, которое вы видели сегодня, как со стороны Германии, так и со стороны Соединенных Штатов, принималось несколько недель в ходе многих, многих дискуссий с немцами и с нашими союзниками", - отметил он.

Кирби сказал, что Пентагону, скорее всего, понадобятся "недели, а не месяцы" для того, чтобы разработать и ввести в действие план обучения украинских военных на танках M1 Abrams. В то же время он подчеркнул, что закупка танков и завершение такой подготовки займет месяцы.

"Сколько времени это займет? Я действительно не могу сказать. Они (Пентагон) все еще работают над этим вопросом. Мы не думаем, что это займет много времени. Я бы сказал, что, возможно, пройдут недели, а не месяцы, прежде чем они смогут четко определиться с деталями и начать внедрять режим подготовки", - отметил представитель Белого дома.

Напомним, ранее в среду правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

Кроме того, президент США Джо Байден в среду подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии. Вместе с танками США "как можно быстрее" обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

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По сообщению Spiegel, на данном этапе европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в целом 80 основных боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.