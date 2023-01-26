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Обстріли Сумщини: росіяни завдали 60 ударів по прикордонню

"Українська правда"Четвер, 26 січня 2023, 01:21
Обстріли Сумщини: росіяни завдали 60 ударів по прикордонню
Ілюстративне фото Getty Images

Протягом 25 січня російські окупанти завдали 60 ударів по прикордонних громадах Сумської області.

Джерело: Сумська військова обласна адміністрація у Facebook

Деталі: По Есманьській громаді противник бив із САУ, було 19 "прильотів". Ворог також відкрив у бік прикордоння 7 автоматних черг.

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Білопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії, зафіксовано 20 "прильотів".

Глухівську громаду окупанти обстріляли із мінометів, було 13 "прильотів".

По Зноб-Новгородській громаді росіяни завдавали удари з мінометів, зафіксовано 8 "прильотів".

ВІДЕО ДНЯ

В усіх випадках обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Теми: Сумська областьвійнаобстріл
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