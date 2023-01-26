Обстріли Сумщини: росіяни завдали 60 ударів по прикордонню

Протягом 25 січня російські окупанти завдали 60 ударів по прикордонних громадах Сумської області.

Джерело: Сумська військова обласна адміністрація у Facebook

Деталі: По Есманьській громаді противник бив із САУ, було 19 "прильотів". Ворог також відкрив у бік прикордоння 7 автоматних черг.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії, зафіксовано 20 "прильотів".

Глухівську громаду окупанти обстріляли із мінометів, було 13 "прильотів".

По Зноб-Новгородській громаді росіяни завдавали удари з мінометів, зафіксовано 8 "прильотів".

В усіх випадках обійшлося без постраждалих і руйнувань.