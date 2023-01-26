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Обстрелы Сумщины: россияне нанесли 60 ударов по приграничью

"Украинская правда"Четверг, 26 января 2023, 02:21
Иллюстративное фото Getty Images

В течение 25 января российские оккупанты нанесли 60 ударов по пограничным громадам Сумской области.

Источник: Сумская военная областная администрация в Facebook

Детали: По Есманьской громаде противник бил из САУ, было 19 "прилетов". Враг также открыл в сторону приграничья 7 автоматных очередей.

Белопольскую громаду россияне обстреляли из артиллерии, зафиксировано 20 "прилетов".

Глуховскую громаду оккупанты обстреляли из минометов, было 13 "прилетов".

По Зноб-Новгородской громаде россияне наносили удары из минометов, зафиксировано 8 "прилетов".

Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

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Темы: Сумская областьвойнаобстрел
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