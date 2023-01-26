У вівторок російська ракета протаранила в Херсоні турецьке судно

Під час атаки, яку російські війська здійснили увечері у вівторок на Херсон, виникла пожежа на судні "Тузла" під турецьким прапором.

Як пише "Європейська правда", таку інформацію в середу поширили турецькі ЗМІ, зокрема NTV і TGRT; це також підтвердила агенція Reuters із посиланням на компанію з безпеки судоходства Ambrey.

Унаслідок обстрілів Херсона пожежа спалахнула в стерновій рубці судна. Екіпаж не був на борту, тому не постраждав, але через це вони не змогли зарадити пожежі.

За даними TGRT, очевидці також повідомляли про "сильний вибух" після влучання в корабель. Reuters пише, що в судно влучила російська ракета.

Los rusos atacaron el barco Tuzla, que ondeaba la bandera turca en el puerto marítimo de Kherson, informa el canal turco NTV.



Después del ataque, se produjo un incendio en el puente del capitán. Afortunadamente, no había tripulación a bordo. pic.twitter.com/BcCakSBUz3 — Noticias de Ucrania 24 horas (@UKR_token) January 25, 2023

Стверджується, що "Тузла" була одним із кораблів, що застрягли в українських портах після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Джерело Reuters у галузі повідомило, що в українських портах, зокрема в Херсоні, заблоковано дванадцять турецьких суден, які не підпадають під дію "зернової угоди".

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"Учора ввечері стався напад, найімовірніше, на порт, і, схоже, вибуховий заряд потрапив у судно. Турецькі судна в Херсоні укомплектовані мінімальним екіпажем, тому немає ніяких травм або жертв", – сказало джерело на умовах анонімності.

У липні минулого року міністерство закордонних справ закликало Китай вимагати від Росії негайного припинення атак на критичну інфраструктуру України після того, як унаслідок однієї з них постраждав об’єкт китайської компанії.