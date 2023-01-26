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У вівторок російська ракета протаранила в Херсоні турецьке судно

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 01:55
У вівторок російська ракета протаранила в Херсоні турецьке судно
Наслідки ракетного удару, скрін з відео

Під час атаки, яку російські війська здійснили увечері у вівторок на Херсон, виникла пожежа на судні "Тузла" під турецьким прапором.

Як пише "Європейська правда", таку інформацію в середу поширили турецькі ЗМІ, зокрема NTV і TGRT; це також підтвердила агенція Reuters із посиланням на компанію з безпеки судоходства Ambrey.

Унаслідок обстрілів Херсона пожежа спалахнула в стерновій рубці судна. Екіпаж не був на борту, тому не постраждав, але через це вони не змогли зарадити пожежі.

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За даними TGRT, очевидці також повідомляли про "сильний вибух" після влучання в корабель. Reuters пише, що в судно влучила російська ракета.

Стверджується, що "Тузла" була одним із кораблів, що застрягли в українських портах після початку повномасштабної війни РФ проти України.

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Джерело Reuters у галузі повідомило, що в українських портах, зокрема в Херсоні, заблоковано дванадцять турецьких суден, які не підпадають під дію "зернової угоди".

"Учора ввечері стався напад, найімовірніше, на порт, і, схоже, вибуховий заряд потрапив у судно. Турецькі судна в Херсоні укомплектовані мінімальним екіпажем, тому немає ніяких травм або жертв", – сказало джерело на умовах анонімності.

У липні минулого року міністерство закордонних справ закликало Китай вимагати від Росії негайного припинення атак на критичну інфраструктуру України після того, як унаслідок однієї з них постраждав об’єкт китайської компанії.

Теми: Херсонракетний ударРосія
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