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Во вторник российская ракета протаранила в Херсоне турецкое судно

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 01:55
Во вторник российская ракета протаранила в Херсоне турецкое судно
Последствия ракетного удара, скрин с видео

Во время атаки, которую российские войска совершили вечером во вторник на Херсон, возник пожар на судне "Тузла" под турецким флагом.

Как пишет "Европейская правда", такую информацию в среду распространили турецкие СМИ, в частности NTV и TGRT; это также подтвердило агентство Reuters со ссылкой на компанию по безопасности судоходства Ambrey.

В результате обстрелов Херсона пожар вспыхнул в рулевой рубке судна. Экипаж не был на борту, поэтому не пострадал, но из-за этого они не смогли помочь пожару.

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По данным TGRT, очевидцы также сообщали о "сильном взрыве" после попадания в корабль. Reuters пишет, что в судно попала российская ракета.

Утверждается, что "Тузла" была одним из кораблей, застрявших в украинских портах после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

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Источник Reuters в отрасли сообщил, что в украинских портах, в частности в Херсоне, заблокировано двенадцать турецких судов, которые не подпадают под действие "зерновой сделки".

"Вчера вечером произошло нападение, скорее всего, на порт, и, похоже, взрывной заряд попал в судно. Турецкие суда в Херсоне укомплектованы минимальным экипажем, поэтому нет никаких травм или жертв", - сказал источник на условиях анонимности.

В июле прошлого года министерство иностранных дел призвало Китай потребовать от России немедленного прекращения атак на критическую инфраструктуру Украины после того, как в результате одной из них пострадал объект китайской компании.

Темы: Херсонракетный ударРосcия
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