Во вторник российская ракета протаранила в Херсоне турецкое судно

Во время атаки, которую российские войска совершили вечером во вторник на Херсон, возник пожар на судне "Тузла" под турецким флагом.

Как пишет "Европейская правда", такую информацию в среду распространили турецкие СМИ, в частности NTV и TGRT; это также подтвердило агентство Reuters со ссылкой на компанию по безопасности судоходства Ambrey.

В результате обстрелов Херсона пожар вспыхнул в рулевой рубке судна. Экипаж не был на борту, поэтому не пострадал, но из-за этого они не смогли помочь пожару.

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По данным TGRT, очевидцы также сообщали о "сильном взрыве" после попадания в корабль. Reuters пишет, что в судно попала российская ракета.

Los rusos atacaron el barco Tuzla, que ondeaba la bandera turca en el puerto marítimo de Kherson, informa el canal turco NTV.



Después del ataque, se produjo un incendio en el puente del capitán. Afortunadamente, no había tripulación a bordo. pic.twitter.com/BcCakSBUz3 — Noticias de Ucrania 24 horas (@UKR_token) January 25, 2023

Утверждается, что "Тузла" была одним из кораблей, застрявших в украинских портах после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

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Источник Reuters в отрасли сообщил, что в украинских портах, в частности в Херсоне, заблокировано двенадцать турецких судов, которые не подпадают под действие "зерновой сделки".

"Вчера вечером произошло нападение, скорее всего, на порт, и, похоже, взрывной заряд попал в судно. Турецкие суда в Херсоне укомплектованы минимальным экипажем, поэтому нет никаких травм или жертв", - сказал источник на условиях анонимности.

В июле прошлого года министерство иностранных дел призвало Китай потребовать от России немедленного прекращения атак на критическую инфраструктуру Украины после того, как в результате одной из них пострадал объект китайской компании.