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Окупанти депортували мешканців села на Херсонщині – ЦНС

"Українська правда"Четвер, 26 січня 2023, 04:15
Окупанти депортували мешканців села на Херсонщині – ЦНС
Ілюстративне фото з сайту Спротиву

Росіяни примусово виселили з помешкань і депортували мешканців села Нечаєве, яке знаходиться поблизу Олешок на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Повідомляється, що росіяни виселили людей з їхніх помешкань, аби розквартирувати у них своїх військових. Також окупанти зайняли порожні дачі місцевих мешканців. Ворог займається мародерством в захоплених помешканнях.

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За інформацією ЦНС, мешканців села депортували на південь, де вони залишилися без засобів для існування та змушені були отримати російські паспорти задля виплат у розмірі 10 тис. рублів.

Теми: Херсонська областьдепортація окупація
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