Окупанти депортували мешканців села на Херсонщині – ЦНС

Росіяни примусово виселили з помешкань і депортували мешканців села Нечаєве, яке знаходиться поблизу Олешок на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Повідомляється, що росіяни виселили людей з їхніх помешкань, аби розквартирувати у них своїх військових. Також окупанти зайняли порожні дачі місцевих мешканців. Ворог займається мародерством в захоплених помешканнях.

За інформацією ЦНС, мешканців села депортували на південь, де вони залишилися без засобів для існування та змушені були отримати російські паспорти задля виплат у розмірі 10 тис. рублів.