Окупанти депортували мешканців села на Херсонщині – ЦНС
Четвер, 26 січня 2023, 05:15
Росіяни примусово виселили з помешкань і депортували мешканців села Нечаєве, яке знаходиться поблизу Олешок на тимчасово окупованій частині Херсонської області.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: Повідомляється, що росіяни виселили людей з їхніх помешкань, аби розквартирувати у них своїх військових. Також окупанти зайняли порожні дачі місцевих мешканців. Ворог займається мародерством в захоплених помешканнях.
За інформацією ЦНС, мешканців села депортували на південь, де вони залишилися без засобів для існування та змушені були отримати російські паспорти задля виплат у розмірі 10 тис. рублів.
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