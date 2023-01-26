Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты депортировали жителей села на Херсонщине – ЦНС

"Украинская правда"Четверг, 26 января 2023, 05:15
Иллюстративное фото с сайта Сопротивления

Россияне принудительно выселили из домов и депортировали жителей села Нечаево, которое находится вблизи Олешек на временно оккупированной части Херсонской области.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Сообщается, что россияне выселили людей из их домов, чтобы расквартировать в них своих военных. Также оккупанты заняли пустые дачи местных жителей. Враг занимается мародерством в захваченных помещениях.

По информации ЦНС, жителей села депортировали на юг, где они остались без средств к существованию и вынуждены были получить российские паспорта для выплат в размере 10 тыс. рублей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьдепортация оккупация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Запад пообещал Украине 321 танк – посол во Франции

видеоЗеленский начал "марафон честности", чтобы не пустить спортсменов из РФ на Олимпиаду

Россия готовит ИПСО против Резникова и Ермака – разведка

Не "большой обмен", а репатриация: Лубинец рассказал о 800 раненых бойцах, которые в РФ

Налоги: Кабмин одобрил законопроект по отмене "упрощенки с 2%" с 1 июля

Россияне начинают готовить ЗАЭС к экспорту электричества в РФ – Генштаб

Все новости...
Херсонская область
Россияне атаковали магазин в Бериславе – двое погибших и трое раненых
Россияне обстреляли поселок Антоновка на Херсонщине, погиб мужчина - ОВА
При попытке высадки ДРГ на Днепре Силы обороны поразили катер врага
Последние новости
23:50
Россия готовится к новой волне наступления под 24 февраля – секретарь СНБО
23:33
Минобороны Испании критикуют из-за переводчиков для украинских военных
23:18
Данилов: Сложный период может длиться и 3 месяца, но переломный момент произошел
22:48
Чечня могла бы стать независимой – премьер Польши
22:27
Фильм о Мариуполе получил награду на фестивале Санденс 2023
22:22
Запад пообещал Украине 321 танк – посол во Франции
22:11
В Вильнюсе предупреждают о фейке: Литва не "охотится" на военнообязанных украинцев
22:06
видеоЗеленский начал "марафон честности", чтобы не пустить спортсменов из РФ на Олимпиаду
21:58
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
21:44
В Ижевске ТЦ хотят отдать под производство беспилотников, россияне против
Все новости...