Окупанти планують провести в Криму масову мобілізацію у кінці лютого – Генштаб

У кінці лютого росіяни планують наступну масову хвилю мобілізації в окупованому Криму.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "На тимчасово окупованій територій Автономної республіки Крим ворог проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації.

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До 29 січня поточного року всі так звані державні та приватні установи повинні подати до військових комісаріатів списки осіб на "бронь".

Наступна масова хвиля мобілізації запланована на кінець лютого".

Деталі: У Генштабі також повідомили, що з 1 лютого будуть припинені всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах Криму, а заплановані на це кошти будуть перенаправлені на забезпечення збройної агресії проти України.