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Оккупанты планируют провести в Крыму массовую мобилизацию в конце февраля – Генштаб

"Украинская правда"Четверг, 26 января 2023, 06:48
Оккупанты планируют провести в Крыму массовую мобилизацию в конце февраля – Генштаб
МОБИЛИЗОВАННЫЕ В РФ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

В конце февраля россияне планируют следующую массовую волну мобилизации в оккупированном Крыму.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "На временно оккупированной территории Автономной республики Крым враг проводит подготовительные мероприятия к очередной волне мобилизации.

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До 29 января текущего года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать в военные комиссариаты списки лиц на "бронь".

Следующая массовая волна мобилизации запланирована на конец февраля".

Детали: В Генштабе также сообщили, что с 1 февраля будут прекращены все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и в учреждениях Крыма, а запланированные на это средства будут перенаправлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины.

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Темы: ГенштабКрыммобилизация
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