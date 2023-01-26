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Захисники за добу знищили майже 780 загарбників, 2 ворожі літаки і гелікоптер

Ірина БалачукЧетвер, 26 січня 2023, 08:06
Фото Дмитра Ларіна, УП

Росія у війні проти України вже втратила близько 123 тисяч 860 солдатів, 292 літаки, 282 гелікоптери та 3 175 танків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 123 860 (+780) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 175 (+14) од,
  • бойових броньованих машин – 6 334 (+27) од,
  • артилерійських систем – 2 169 (+15) од,
  • РСЗВ – 452 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 292 (+2) од,
  • гелікоптерів – 282 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 908 (+6) од,
  • крилатих ракет ‒ 749 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 986 (+19) од,
  • спеціальної техніки ‒ 195 (+1) од.

Дані уточнюються.

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Теми: ГенштабРосіявійна
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