Защитники за сутки уничтожили почти 780 захватчиков, 2 вражеских самолета и вертолет
Четверг, 26 января 2023, 08:06
Россия в войне против Украины уже потеряла около 123 тысяч 860 солдат, 292 самолета, 282 вертолета и 3 175 танков.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 123 860 (+780) человек ликвидировано,
- танков – 3 175 (+14) ед,
- боевых бронированных машин – 6 334 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 2 169 (+15) ед,
- РСЗО – 452 (+2) ед,
- средств ПВО – 220 (+0) ед,
- самолетов – 292 (+2) ед,
- вертолетов – 282 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 908 (+6) ед,
- крылатых ракет – 749 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 986 (+19) ед,
- специальной техники – 195 (+1) ед.
Данные уточняются.
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