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Защитники за сутки уничтожили почти 780 захватчиков, 2 вражеских самолета и вертолет

Ирина БалачукЧетверг, 26 января 2023, 08:06
Фото Дмитрия Ларина, УП

Россия в войне против Украины уже потеряла около 123 тысяч 860 солдат, 292 самолета, 282 вертолета и 3 175 танков.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 123 860 (+780) человек ликвидировано,
  • танков – 3 175 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 334 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 2 169 (+15) ед,
  • РСЗО – 452 (+2) ед,
  • средств ПВО – 220 (+0) ед,
  • самолетов – 292 (+2) ед,
  • вертолетов – 282 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 908 (+6) ед,
  • крылатых ракет – 749 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 986 (+19) ед,
  • специальной техники – 195 (+1) ед.

Данные уточняются.

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Темы: ГенштабРосcиявойна
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