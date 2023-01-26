Росіяни убили 1 та поранили 7 цивільних на Донеччині

Одна людина загинула та ще 7 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 25 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Бахмуті. Ще 7 людей в області зазнали поранень".

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Деталі: Станом на ранок 26 січня росіяни убили щонайменше 1 320 та поранили щонайменше 2 896 цивільних мешканців на Донеччині.

Голова ОВА підкреслює, що ці цифри не остаточні, оскільки наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

