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Россияне убили 1 и ранили 7 гражданских в Донецкой области

Ирина БалачукЧетверг, 26 января 2023, 07:51
Россияне убили 1 и ранили 7 гражданских в Донецкой области
Инфографика из Telegram Павла Кириленко

Один человек погиб и еще 7 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 25 января россияне убили 1 жителя Донецкой области – в Бахмуте. Еще 7 человек в области получили ранения".

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Детали: По состоянию на утро 26 января россияне убили по меньшей мере 1 320 и ранили по меньшей мере 2 896 гражданских жителей в Донецкой области.

Глава ОВА подчеркивает, что эти цифры не окончательные, поскольку пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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