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Британська розвідка: боєздатність підготовлених у Білорусі російських сил буде обмеженою

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 09:06
Російські солдати. Фото РИА Новости

За даними британської розвідки, РФ завершила в Білорусі підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії (ГМСД) зі складу 1-ї гвардійської танкової армії, яка зазнала значних на початку війни.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Навчання ГСМД проводилися з осені 2022 року.

"Більшість особового складу 2-ї ГМСД зараз повернулася до Росії, після чого майже напевно буде знову задіяна в операціях в Україні", – йдеться в огляді.

За оцінками британської розвідки, зараз вона складається переважно з мобілізованого особового складу, який експлуатує стару техніку, взяту зі складів.

"Її боєздатність, ймовірно, буде обмеженою, незважаючи на кількатижневу підготовку", – йдеться в огляді.

"Існує реальна можливість того, що інші російські підрозділи проходять ротацію в Білорусі для аналогічної підготовки, і що Росія продовжить використовувати цю модель для відновлення і підготовки підрозділів для підтримки своїх сил в Україні", – вважає британська розвідка.

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Нагадаємо, за оцінками британської розвідки, наміри Росії розширювати армію вказують на те, що Кремль вбачає попереду період з імовірними ризиками збройних конфліктів, але організувати таке розширення війська буде непросто. 

Теми: РосіявійнаБілорусьрозвідка
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