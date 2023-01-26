Британська розвідка: боєздатність підготовлених у Білорусі російських сил буде обмеженою
За даними британської розвідки, РФ завершила в Білорусі підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії (ГМСД) зі складу 1-ї гвардійської танкової армії, яка зазнала значних на початку війни.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
Навчання ГСМД проводилися з осені 2022 року.
"Більшість особового складу 2-ї ГМСД зараз повернулася до Росії, після чого майже напевно буде знову задіяна в операціях в Україні", – йдеться в огляді.
За оцінками британської розвідки, зараз вона складається переважно з мобілізованого особового складу, який експлуатує стару техніку, взяту зі складів.
"Її боєздатність, ймовірно, буде обмеженою, незважаючи на кількатижневу підготовку", – йдеться в огляді.
"Існує реальна можливість того, що інші російські підрозділи проходять ротацію в Білорусі для аналогічної підготовки, і що Росія продовжить використовувати цю модель для відновлення і підготовки підрозділів для підтримки своїх сил в Україні", – вважає британська розвідка.
Нагадаємо, за оцінками британської розвідки, наміри Росії розширювати армію вказують на те, що Кремль вбачає попереду період з імовірними ризиками збройних конфліктів, але організувати таке розширення війська буде непросто.