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Британская разведка: боеспособность подготовленных в Беларуси российских сил будет ограниченной

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 09:06
Российские солдаты. Фото РИА Новости

По данным британской разведки, РФ завершила в Беларуси подготовку 2-й гвардейской мотострелковой дивизии (ГМСД) из состава 1-й гвардейской танковой армии, которая понесла значительные в начале войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Учения ГСМД проводились с осени 2022 года.

"Большинство личного состава 2-й ГМСД сейчас вернулось в Россию, после чего почти наверняка будет снова задействовано в операциях в Украине", – говорится в обзоре.

По оценкам британской разведки, сейчас она состоит преимущественно из мобилизованного личного состава, который эксплуатирует старую технику, взятую со складов.

"Ее боеспособность, вероятно, будет ограниченной, несмотря на многонедельную подготовку", – говорится в обзоре.

"Существует реальная возможность того, что другие российские подразделения проходят ротацию в Беларуси для аналогичной подготовки, и что Россия продолжит использовать эту модель для восстановления и подготовки подразделений для поддержки своих сил в Украине", – считает британская разведка.

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Напомним, по оценкам британской разведки, намерения России расширять армию указывают на то, что Кремль видит впереди период с вероятными рисками вооруженных конфликтов, но организовать такое расширение войска будет непросто.

Темы: РосcиявойнаБеларусьразведка
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