Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шольц: нехай Путін і не розраховує на зменшення підтримки України Заходом

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 09:13

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що президент РФ Владімір Путін не шкодує ресурсів і готується до довгої війни, але йому не варто розраховувати, що підтримка Заходом України ослабне.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі німецького мовника ZDF.

Шольц назвав рішення надати Україні танки Leopard дуже чітким сигналом Путіну.

Реклама:

"Це дуже чітке послання Путіну, що його імперіалістична війна не буде успішною, тому що ми будемо підтримувати Україну разом, не даючи себе розділити - і в той же час завжди будемо стежити за тим, щоб не стати стороною у війні" - сказав він.

Шольц наголосив, що між Росією і НАТО не повинно бути війни. Саме тому він і президент США Джо Байден чітко дали зрозуміти, що жодні винищувачі не будуть доставлені або наземні війська не будуть відправлені в Україну.

На питання про критику можливо занадто нерішучого рішення про постачання танків Leopard, він відповів: "Я вважаю - і кажу це дуже чітко і дуже рішуче - що було б безвідповідально діяти інакше".

ВІДЕО ДНЯ

Також канцлер прокоментував дієслово Scholzing, утворене від його прізвища, яке має означати щось на кшталт: "Обіцяти підтримку, але потім відкладати її". "Я повторюю це ще раз: Німеччина - це країна, яка знаходиться на передовій [...] також і в реальних поставках зброї" - заявив Шольц.

Танки Leopard "дуже ефективні", підкреслив Шольц. Тим не менш, слід припустити, що війна не закінчиться швидко, оскільки Путін готовий прийняти неймовірно високі втрати своїх солдатів і техніки.

Однак, за словами Шольца, "Путін не може розраховувати на те, що підтримка України зменшиться".

Нагадаємо, раніше в середу уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це. 

Крім того, президент США Джо Байден у середу підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону, для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії. Разом із танками США "якнайшвидше" забезпечать підготовку українських військових та нададуть запчастини.

Теми: ШольцПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Шольц
Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ
Захід не планує зміну режиму Путіна – Шольц
Шольц похвалив російську опозицію: Заслуговують на захист
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: