Шольц: нехай Путін і не розраховує на зменшення підтримки України Заходом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що президент РФ Владімір Путін не шкодує ресурсів і готується до довгої війни, але йому не варто розраховувати, що підтримка Заходом України ослабне.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі німецького мовника ZDF.

Шольц назвав рішення надати Україні танки Leopard дуже чітким сигналом Путіну.

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"Це дуже чітке послання Путіну, що його імперіалістична війна не буде успішною, тому що ми будемо підтримувати Україну разом, не даючи себе розділити - і в той же час завжди будемо стежити за тим, щоб не стати стороною у війні" - сказав він.

Шольц наголосив, що між Росією і НАТО не повинно бути війни. Саме тому він і президент США Джо Байден чітко дали зрозуміти, що жодні винищувачі не будуть доставлені або наземні війська не будуть відправлені в Україну.

На питання про критику можливо занадто нерішучого рішення про постачання танків Leopard, він відповів: "Я вважаю - і кажу це дуже чітко і дуже рішуче - що було б безвідповідально діяти інакше".

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Також канцлер прокоментував дієслово Scholzing, утворене від його прізвища, яке має означати щось на кшталт: "Обіцяти підтримку, але потім відкладати її". "Я повторюю це ще раз: Німеччина - це країна, яка знаходиться на передовій [...] також і в реальних поставках зброї" - заявив Шольц.

Танки Leopard "дуже ефективні", підкреслив Шольц. Тим не менш, слід припустити, що війна не закінчиться швидко, оскільки Путін готовий прийняти неймовірно високі втрати своїх солдатів і техніки.

Однак, за словами Шольца, "Путін не може розраховувати на те, що підтримка України зменшиться".

Нагадаємо, раніше в середу уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це.

Крім того, президент США Джо Байден у середу підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону, для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії. Разом із танками США "якнайшвидше" забезпечать підготовку українських військових та нададуть запчастини.