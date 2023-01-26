Шольц: пусть Путин и не рассчитывает на уменьшение поддержки Украины Западом

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что президент РФ Владимир Путин не жалеет ресурсов и готовится к долгой войне, но ему не стоит рассчитывать, что поддержка Западом Украины ослабнет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире немецкого вещателя ZDF.

Шольц назвал решение предоставить Украине танки Leopard очень четким сигналом Путину.

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"Это очень четкое послание Путину, что его империалистическая война не будет успешной, потому что мы будем поддерживать Украину вместе, не давая себя разделить - и в то же время всегда будем следить за тем, чтобы не стать стороной в войне", - сказал он.

Шольц подчеркнул, что между Россией и НАТО не должно быть войны. Именно поэтому он и президент США Джо Байден четко дали понять, что никакие истребители не будут доставлены или наземные войска не будут отправлены в Украину.

На вопрос о критике возможно слишком нерешительного решения о поставках танков Leopard, он ответил: "Я считаю - и говорю это очень четко и очень решительно - что было бы безответственно действовать иначе".

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Также канцлер прокомментировал глагол Scholzing, образованный от его фамилии, который должен означать что-то вроде: "Обещать поддержку, но потом откладывать ее". "Я повторяю это еще раз: Германия - это страна, которая находится на передовой [...] также и в реальных поставках оружия", - заявил Шольц.

Танки Leopard "очень эффективны", подчеркнул Шольц. Тем не менее, следует предположить, что война не закончится быстро, поскольку Путин готов принять невероятно высокие потери своих солдат и техники.

Однако, по словам Шольца, "Путин не может рассчитывать на то, что поддержка Украины уменьшится".

Напомним, ранее в среду правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard-2, и разрешить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

Кроме того, президент США Джо Байден в среду подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии. Вместе с танками США "как можно быстрее" обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.