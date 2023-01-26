Шольц: пусть Путин и не рассчитывает на уменьшение поддержки Украины Западом

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что президент РФ Владимир Путин не жалеет ресурсов и готовится к долгой войне, но ему не стоит рассчитывать, что поддержка Западом Украины ослабнет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире немецкого вещателя ZDF.

Шольц назвал решение предоставить Украине танки Leopard очень четким сигналом Путину.

"Это очень четкое послание Путину, что его империалистическая война не будет успешной, потому что мы будем поддерживать Украину вместе, не давая себя разделить - и в то же время всегда будем следить за тем, чтобы не стать стороной в войне", - сказал он.

Шольц подчеркнул, что между Россией и НАТО не должно быть войны. Именно поэтому он и президент США Джо Байден четко дали понять, что никакие истребители не будут доставлены или наземные войска не будут отправлены в Украину.

На вопрос о критике возможно слишком нерешительного решения о поставках танков Leopard, он ответил: "Я считаю - и говорю это очень четко и очень решительно - что было бы безответственно действовать иначе".

Также канцлер прокомментировал глагол Scholzing, образованный от его фамилии, который должен означать что-то вроде: "Обещать поддержку, но потом откладывать ее". "Я повторяю это еще раз: Германия - это страна, которая находится на передовой [...] также и в реальных поставках оружия", - заявил Шольц.

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Танки Leopard "очень эффективны", подчеркнул Шольц. Тем не менее, следует предположить, что война не закончится быстро, поскольку Путин готов принять невероятно высокие потери своих солдат и техники.

Однако, по словам Шольца, "Путин не может рассчитывать на то, что поддержка Украины уменьшится".

Напомним, ранее в среду правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard-2, и разрешить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

Кроме того, президент США Джо Байден в среду подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии. Вместе с танками США "как можно быстрее" обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.