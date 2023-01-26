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Німецька батарея Patriot прибула до Польщі

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 10:23
скриншот

Німецька батарея ЗРК Patriot прибула на територію Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це офіційно повідомив Бундесвер 26 січня.

У комюніке наголосили, що цим кроком Німеччина зміцнює свій внесок у безпеку східного флангу НАТО і демонструє солідарність із союзниками.

У складі німецького підрозділу прибули близько 350 військових. За необхідності, його чисельність можуть збільшити до 650. "Тривалість місії буде тісно координуватися з нашим союзником Польщею", - зазначають у повідомленні. 

Нагадаємо, після інциденту з падінням ракети у прикордонному польському селі Німеччина й Польща домовилися про те, щоб розмістити в країні німецьку Patriot.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше Німеччина, слідом за США, погодилася передати Patriot також Україні. Українські військові вже почали вчитися користуватись системами на території США. 

Теми: ПольщаНімеччинавійна
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