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Немецкая батарея Patriot прибыла в Польшу

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 10:23
скриншот

Немецкая батарея ЗРК Patriot прибыла на территорию Польши.

Как пишет "Европейская правда", об этом официально сообщил Бундесвер.

В коммюнике отметили, что этим шагом Германия укрепляет свой вклад в безопасность восточного фланга НАТО и демонстрирует солидарность с союзниками.

В составе немецкого подразделения прибыли около 350 военных. При необходимости, его численность может быть увеличена до 650. "Продолжительность миссии будет тесно координироваться с нашим союзником Польшей", - отмечается в сообщении. 

Напомним, после инцидента с падением ракеты в приграничном польском селе Германия и Польша договорились о том, чтобы разместить в стране немецкую Patriot.

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Позже Германия, вслед за США, согласилась передать Patriot также Украине. Украинские военные уже начали учиться пользоваться системами на территории США. 

Темы: ПольшаГерманиявойна
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