Немецкая батарея Patriot прибыла в Польшу

Немецкая батарея ЗРК Patriot прибыла на территорию Польши.

Как пишет "Европейская правда", об этом официально сообщил Бундесвер.

В коммюнике отметили, что этим шагом Германия укрепляет свой вклад в безопасность восточного фланга НАТО и демонстрирует солидарность с союзниками.

Heute sind die Hauptkräfte der #BundeswehrimEinsatz für die #eVA Air Missile and Defence Task Force in Polen angekommen. Das Flugabwehrraketensystem Patriot verstärkt die polnische Luftverteidigung und trägt zum Schutz der #NATO-Ostflanke bei. Mehr unter: https://t.co/LDYiSeoeAv pic.twitter.com/RRVPCLiFH5 January 25, 2023

В составе немецкого подразделения прибыли около 350 военных. При необходимости, его численность может быть увеличена до 650. "Продолжительность миссии будет тесно координироваться с нашим союзником Польшей", - отмечается в сообщении.

Напомним, после инцидента с падением ракеты в приграничном польском селе Германия и Польша договорились о том, чтобы разместить в стране немецкую Patriot.

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Позже Германия, вслед за США, согласилась передать Patriot также Украине. Украинские военные уже начали учиться пользоваться системами на территории США.