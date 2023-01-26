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Rheinmetall надасть до танків Leopard для України велику кількість снарядів

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 10:41

Військово-промислова компанія Rheinmetall готова поставити велику кількість боєприпасів для танків Leopard, які Німеччина та інші країни відправлятимуть в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

"Rheinmetall готовий і, як запобіжний захід, значно збільшив свої потужності з виробництва боєприпасів - особливо у секторі великих калібрів", - повідомили в компанії, що базується в Дюссельдорфі.

"Ми інвестували в це значні кошти і продовжимо це робити, будуючи нові виробничі потужності і наймаючи додатковий персонал. Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, НАТО і німецький уряд, в тому числі боєприпасами, яких вони потребують" – заявили в компанії.

Завдяки збільшенню потужностей концерн здатен задовольнити прогнозоване зростання попиту з боку Бундесверу і збройних сил інших країн, що входять до складу "танкової коаліції".

Нагадаємо, раніше в середу уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це. 

За повідомленням Spiegel, на даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.

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Теми: Європатанки
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