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Rheinmetall надасть до танків Leopard для України велику кількість снарядів

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 09:41

Військово-промислова компанія Rheinmetall готова поставити велику кількість боєприпасів для танків Leopard, які Німеччина та інші країни відправлятимуть в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

"Rheinmetall готовий і, як запобіжний захід, значно збільшив свої потужності з виробництва боєприпасів - особливо у секторі великих калібрів", - повідомили в компанії, що базується в Дюссельдорфі.

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"Ми інвестували в це значні кошти і продовжимо це робити, будуючи нові виробничі потужності і наймаючи додатковий персонал. Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, НАТО і німецький уряд, в тому числі боєприпасами, яких вони потребують" – заявили в компанії.

Завдяки збільшенню потужностей концерн здатен задовольнити прогнозоване зростання попиту з боку Бундесверу і збройних сил інших країн, що входять до складу "танкової коаліції".

Нагадаємо, раніше в середу уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це. 

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За повідомленням Spiegel, на даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.

Теми: Європатанки
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