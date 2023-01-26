Rheinmetall предоставит к танкам Leopard для Украины большое количество снарядов

Военно-промышленная компания Rheinmetall готова поставить большое количество боеприпасов для танков Leopard, которые Германия и другие страны будут отправлять в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

"Rheinmetall готов и, в качестве меры предосторожности, значительно увеличил свои мощности по производству боеприпасов - особенно в секторе крупных калибров", - сообщили в компании, базирующейся в Дюссельдорфе.

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"Мы инвестировали в это значительные средства и продолжим это делать, строя новые производственные мощности и нанимая дополнительный персонал. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, НАТО и немецкое правительство, в том числе боеприпасами, в которых они нуждаются" - заявили в компании.

Благодаря увеличению мощностей концерн способен удовлетворить прогнозируемый рост спроса со стороны Бундесвера и вооруженных сил других стран, входящих в состав "танковой коалиции".

Напомним, ранее в среду правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard-2, и разрешить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

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По сообщению Spiegel, на данном этапе европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в целом 80 основных боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.