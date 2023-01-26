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У Голосіївському районі Києва впала частина російської ракети: є загиблий

Альона Мазуренко Четвер, 26 січня 2023, 09:46
У Голосіївському районі Києва впала частина російської ракети: є загиблий
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в результаті російського ракетного обстрілу в Голосіївському районі загинула людина, ще двох постраждалих госпіталізували. 

Джерело: Кличко у Telegram, КМВА

Пряма мова Кличка: "В результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі наразі є інформація про одного загиблого і двох поранених.

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Постраждалих госпіталізували медики".

Деталі: Водночас, у КМВА повідомили, що у Голосіївському районі впали частини ракети та додали, що інформація уточнюється.

При цьому речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі телемарафону зазначив, що в Голосіївському районі впала частина ракети. 

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За його словами, внаслідок влучання загинув 55-річний чоловік. 

Шаманов закликав не знімати роботу української ППО та не публікувати фото та відео уламків російських ракет.

Також вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. Кличко повідомив, що всі служби слідують на місце.

Теми: Київська область
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