В Голосеевском районе Киева упала часть российской ракеты: есть погибший

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российского ракетного обстрела в Голосеевском районе погиб человек, еще двое пострадавших госпитализированы.

Источник: Кличко в Telegram, КГВА

Прямая речь Кличко: "В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе пока есть информация об одном погибшем и двух раненых.

Пострадавших госпитализировали медики".

Детали: В то же время, в КГВА сообщили, что в Голосеевском районе упали части ракеты и добавили, что информация уточняется.

При этом спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире телемарафона отметил, что в Голосеевском районе упала часть ракеты.

По его словам, в результате попадания погиб 55-летний мужчина.

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Шаманов призвал не снимать работу украинской ПВО и не публиковать фото и видео обломков российских ракет.

Также взрывы прогремели в Днепровском районе столицы. Кличко сообщил, что все службы следуют на место.