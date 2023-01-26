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В Голосеевском районе Киева упала часть российской ракеты: есть погибший

Алена МазуренкоЧетверг, 26 января 2023, 10:46
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российского ракетного обстрела в Голосеевском районе погиб человек, еще двое пострадавших госпитализированы. 

Источник: Кличко в Telegram, КГВА

Прямая речь Кличко: "В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе пока есть информация об одном погибшем и двух раненых.

Пострадавших госпитализировали медики".

Детали: В то же время, в КГВА сообщили, что в Голосеевском районе упали части ракеты и добавили, что информация уточняется.

При этом спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире телемарафона отметил, что в Голосеевском районе упала часть ракеты. 

По его словам, в результате попадания погиб 55-летний мужчина. 

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Шаманов призвал не снимать работу украинской ПВО и не публиковать фото и видео обломков российских ракет.

Также взрывы прогремели в Днепровском районе столицы. Кличко сообщил, что все службы следуют на место.

Темы: Киевская область
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