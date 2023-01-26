В Голосеевском районе Киева упала часть российской ракеты: есть погибший
Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российского ракетного обстрела в Голосеевском районе погиб человек, еще двое пострадавших госпитализированы.
Источник: Кличко в Telegram, КГВА
Прямая речь Кличко: "В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе пока есть информация об одном погибшем и двух раненых.
Пострадавших госпитализировали медики".
Детали: В то же время, в КГВА сообщили, что в Голосеевском районе упали части ракеты и добавили, что информация уточняется.
При этом спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире телемарафона отметил, что в Голосеевском районе упала часть ракеты.
По его словам, в результате попадания погиб 55-летний мужчина.
Шаманов призвал не снимать работу украинской ПВО и не публиковать фото и видео обломков российских ракет.
Также взрывы прогремели в Днепровском районе столицы. Кличко сообщил, что все службы следуют на место.