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Українські солдати вперше проходитимуть навчання у Норвегії

Четвер, 26 січня 2023, 09:56

Українські солдати вперше пройдуть у Норвегії  влучної стрільби, командного управління та медичну підготовку.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на NRK, першою написала газета Dagens Næringsliv.

Перші українські солдати, близько ста осіб, прибудуть цієї весни на базу Національної гвардії в Тронделаг. Вони пробудуть у Норвегії п'ять-шість тижнів, перш ніж нові українські контингенти прийдуть на зміну пізніше цього року, повідомив газеті міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

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У минулому на норвезькій землі перебувала менша кількість українських солдатів, але лише для того, щоб пройти підготовку на обладнанні, наданому Норвегією.

"Новим є те, що ми пропонуємо спеціалізовану підготовку для українських солдатів у Норвегії, не лише пов'язану з матеріальною частиною. Тепер будуть тренінги з санітарії, снайперської стрільби та курс командного управління. Це великий внесок, який буде помітним", - сказав Грам.

Нагадаємо, міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам у середу підтвердив наміри передати Україні танки західного зразка.

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Теми: Норвегіявійна
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