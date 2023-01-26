Украинские солдаты впервые будут проходить обучение в Норвегии

Украинские солдаты впервые пройдут в Норвегии меткой стрельбы, командного управления и медицинскую подготовку.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NRK, первой написала газета Dagens Næringsliv.

Первые украинские солдаты, около ста человек, прибудут этой весной на базу Национальной гвардии в Тронделаг. Они пробудут в Норвегии пять-шесть недель, прежде чем новые украинские контингенты придут на смену позже в этом году, сообщил газете министр обороны Бьорн Арильд Грам.

В прошлом на норвежской земле находилось меньшее количество украинских солдат, но лишь для того, чтобы пройти подготовку на оборудовании, предоставленном Норвегией.

"Новым является то, что мы предлагаем специализированную подготовку для украинских солдат в Норвегии, не только связанную с материальной частью. Теперь будут тренинги по санитарии, снайперской стрельбы и курс командного управления. Это большой вклад, который будет заметным", - сказал Грам.

Напомним, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам в среду подтвердил намерения передать Украине танки западного образца.