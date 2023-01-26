Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские солдаты впервые будут проходить обучение в Норвегии

Четверг, 26 января 2023, 09:56

Украинские солдаты впервые пройдут в Норвегии меткой стрельбы, командного управления и медицинскую подготовку.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NRK, первой написала газета Dagens Næringsliv.

Первые украинские солдаты, около ста человек, прибудут этой весной на базу Национальной гвардии в Тронделаг. Они пробудут в Норвегии пять-шесть недель, прежде чем новые украинские контингенты придут на смену позже в этом году, сообщил газете министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Реклама:

В прошлом на норвежской земле находилось меньшее количество украинских солдат, но лишь для того, чтобы пройти подготовку на оборудовании, предоставленном Норвегией.

"Новым является то, что мы предлагаем специализированную подготовку для украинских солдат в Норвегии, не только связанную с материальной частью. Теперь будут тренинги по санитарии, снайперской стрельбы и курс командного управления. Это большой вклад, который будет заметным", - сказал Грам.

Напомним, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам в среду подтвердил намерения передать Украине танки западного образца.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Норвегиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Норвегия
Премьер Норвегии раскрыл подробности передачи Украине F-16
Три страны согласились предоставить Украине F-16 – Зеленский подтвердил
Норвегия передаст Украине ракеты для систем ПВО IRIS-T
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: