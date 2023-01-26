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Стали відомі дати нової зустрічі формату "Рамштайн" та Північноатлантичної ради

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 11:46

Наступна зустріч Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони відбудеться 14-15 лютого, а 14 лютого - зустріч Контактної групи з питань оборони України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила речниця Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску.

Зустріч формату "Рамштайн" відбудеться у штаб-квартирі НАТО 14 лютого. 

Там само 14-15 лютого проходитиме зустріч міністрів оборони країн НАТО під головуванням генсека Єнса Столтенберга.

13 лютого Столтенберг проведе прес-конференцію для ЗМІ. 

Нагадаємо, попередня зустріч Контактної групи з оборони України відбулася 20 січня. 

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