Стали відомі дати нової зустрічі формату "Рамштайн" та Північноатлантичної ради
Четвер, 26 січня 2023, 11:46
Наступна зустріч Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони відбудеться 14-15 лютого, а 14 лютого - зустріч Контактної групи з питань оборони України.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила речниця Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску.
Зустріч формату "Рамштайн" відбудеться у штаб-квартирі НАТО 14 лютого.
Там само 14-15 лютого проходитиме зустріч міністрів оборони країн НАТО під головуванням генсека Єнса Столтенберга.
13 лютого Столтенберг проведе прес-конференцію для ЗМІ.
Нагадаємо, попередня зустріч Контактної групи з оборони України відбулася 20 січня.