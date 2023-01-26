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Стали известны даты новой встречи формата "Рамштайн" и Североатлантического совета

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 11:46

Следующая встреча Североатлантического совета на уровне министров обороны состоится 14-15 февраля, а 14 февраля - встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

Встреча формата "Рамштайн" состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля. 

Там же 14-15 февраля будет проходить встреча министров обороны стран НАТО под председательством генсека Йенса Столтенберга.

13 февраля Столтенберг проведет пресс-конференцию для СМИ. 

Напомним, предыдущая встреча Контактной группы по обороне Украины состоялась 20 января. 

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