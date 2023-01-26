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РФ формує склади за 80-120 км від лінії фронту, нам потрібні ракети більшої дальності – ГУР

Альона Мазуренко Четвер, 26 січня 2023, 11:08
РФ формує склади за 80-120 км від лінії фронту, нам потрібні ракети більшої дальності – ГУР
ВАДИМ СКІБІЦЬКИЙ, ФОТО ГУР

Представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Україні необхідні ракети більшої дальності до того, як Росія перекине підкріплення. 

Джерело: Скібіцький в інтерв’ю CNN, ГУР

Деталі: За словами представника воєнної розвідки, окупанти почали перекидати військові вантажі по всій території РФ, зокрема через Кримський півострів у південні області.

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Наразі російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту, і щоб завдавати по них ударів, Україні потрібна артилерія більшої дальності.

Далекобійна артилерія також потрібна для того, щоб Україна могла розпочати контрнаступ до того, як Росія перекине підкріплення.

Пряма мова: "Особливо зараз для формування потужних ударних угруповань потрібні танки, БМП, важке озброєння, яке дало б змогу швидко вести контрнаступ проти противника".

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Теми: розвідкаРосія
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