РФ формує склади за 80-120 км від лінії фронту, нам потрібні ракети більшої дальності – ГУР

Представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Україні необхідні ракети більшої дальності до того, як Росія перекине підкріплення.

Джерело: Скібіцький в інтерв’ю CNN, ГУР

Деталі: За словами представника воєнної розвідки, окупанти почали перекидати військові вантажі по всій території РФ, зокрема через Кримський півострів у південні області.

Наразі російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту, і щоб завдавати по них ударів, Україні потрібна артилерія більшої дальності.

Далекобійна артилерія також потрібна для того, щоб Україна могла розпочати контрнаступ до того, як Росія перекине підкріплення.

Пряма мова: "Особливо зараз для формування потужних ударних угруповань потрібні танки, БМП, важке озброєння, яке дало б змогу швидко вести контрнаступ проти противника".