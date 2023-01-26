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РФ формирует склады в 80-120 км от линии фронта, нам нужны ракеты большей дальности – ГУР

Алена МазуренкоЧетверг, 26 января 2023, 12:08
ВАДИМ СКИБИЦКИЙ, ФОТО ГУР

Представитель главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что Украине необходимы ракеты большей дальности до того, как Россия перебросит подкрепление. 

Источник: Скибицкий в интервью CNN, ГУР

Детали: По словам представителя военной разведки, оккупанты начали перебрасывать военные грузы по всей территории РФ, в частности через Крымский полуостров в южные области.

Сейчас российские военные склады расположены в 80-120 км от линии фронта, и чтобы наносить по ним удары, Украине нужна артиллерия большей дальности.

Дальнобойная артиллерия также нужна для того, чтобы Украина могла начать контрнаступление до того, как Россия перебросит подкрепление.

Прямая речь: "Особенно сейчас для формирования мощных ударных группировок нужны танки, БМП, тяжелое вооружение, которое позволило бы быстро вести контрнаступление против противника".

Темы: разведкаРосcия
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