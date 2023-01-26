РФ формирует склады в 80-120 км от линии фронта, нам нужны ракеты большей дальности – ГУР
Представитель главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что Украине необходимы ракеты большей дальности до того, как Россия перебросит подкрепление.
Источник: Скибицкий в интервью CNN, ГУР
Детали: По словам представителя военной разведки, оккупанты начали перебрасывать военные грузы по всей территории РФ, в частности через Крымский полуостров в южные области.
Сейчас российские военные склады расположены в 80-120 км от линии фронта, и чтобы наносить по ним удары, Украине нужна артиллерия большей дальности.
Дальнобойная артиллерия также нужна для того, чтобы Украина могла начать контрнаступление до того, как Россия перебросит подкрепление.
Прямая речь: "Особенно сейчас для формирования мощных ударных группировок нужны танки, БМП, тяжелое вооружение, которое позволило бы быстро вести контрнаступление против противника".