Польща поставила Україні "певну кількість" МіГ-29 у вигляді запчастин - ЗМІ

Польща навесні минулого року на тлі суперечок про поставку винищувачів все ж поставила Україні кілька МіГ-29 у вигляді запчастин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на джерела в польському уряді.

"Навесні минулого року Польща передала українцям "певну кількість" МіГ 29 на запчастини - після великих суперечок про те, чи передавати літаки і як саме" - повідомляє видання.

Зазначається, що літаки передавали "комбінованим методом".

"Зрештою, фюзеляж або крила - це теж запчастини", коментують джерела у польському уряді.

Зазначимо, що після чуток у березні про те, що Польща може у співпраці з США передати Україні свої МіГ-29, знайомі українським пілотам, ці плани не реалізувалися, нібито через позицію Білого дому.

Як повідомлялося, за інформацією дипломатичних джерел видання Politico, дискусія про надання Україні у майбутньому західних винищувачів вже почалася.

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Нагадаємо, глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра минулого тижня сказав, що у Нідерландів "немає табу" на обговорення запиту про F-16, якби такий надійшов від України, а в уряді Словаччини прямо говорили про плани віддати Україні радянські МіГ-29.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц поки категорично виключає ідею надання Україні військових літаків.