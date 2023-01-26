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Польща поставила Україні "певну кількість" МіГ-29 у вигляді запчастин - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 11:12

Польща навесні минулого року на тлі суперечок про поставку винищувачів все ж поставила Україні кілька МіГ-29 у вигляді запчастин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на джерела в польському уряді.

"Навесні минулого року Польща передала українцям "певну кількість" МіГ 29 на запчастини - після великих суперечок про те, чи передавати літаки і як саме" - повідомляє видання.

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Зазначається, що літаки передавали "комбінованим методом".

"Зрештою, фюзеляж або крила - це теж запчастини", коментують джерела у польському уряді.

Зазначимо, що після чуток у березні про те, що Польща може у співпраці з США передати Україні свої МіГ-29, знайомі українським пілотам, ці плани не реалізувалися, нібито через позицію Білого дому. 

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, за інформацією дипломатичних джерел видання Politico, дискусія про надання Україні у майбутньому західних винищувачів вже почалася.

Нагадаємо, глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра минулого тижня сказав, що у Нідерландів "немає табу" на обговорення запиту про F-16, якби такий надійшов від України, а в уряді Словаччини прямо говорили про плани віддати Україні радянські МіГ-29

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц поки категорично виключає ідею надання Україні військових літаків. 

Теми: ПольщаУкраїнаавіа
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