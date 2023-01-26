Польша поставила Украине "определенное количество" МиГ-29 в виде запчастей - СМИ

Польша весной прошлого года на фоне споров о поставке истребителей все же поставила Украине несколько МиГ-29 в виде запчастей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники в польском правительстве.

"Весной прошлого года Польша передала украинцам "определенное количество" МиГ 29 на запчасти - после больших споров о том, передавать ли самолеты и как именно", - сообщает издание.

Отмечается, что самолеты передавали "комбинированным методом".

"В конце концов, фюзеляж или крылья - это тоже запчасти", комментируют источники в польском правительстве.

Отметим, что после слухов в марте о том, что Польша может в сотрудничестве с США передать Украине свои МиГ-29, знакомые украинским пилотам, эти планы не реализовались, якобы из-за позиции Белого дома.

Как сообщалось, по информации дипломатических источников издания Politico, дискуссия о предоставлении Украине в будущем западных истребителей уже началась.

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Напомним, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на прошлой неделе сказал, что у Нидерландов "нет табу" на обсуждение запроса о F-16, если бы такой поступил от Украины, а в правительстве Словакии прямо говорили о планах отдать Украине советские МиГ-29.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц пока категорически исключает идею предоставления Украине военных самолетов.