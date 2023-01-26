Польща може доставити танки Leopard Україні протягом кількох тижнів

Заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич переконаний, що Варшава може передати Україні обіцяні танки Leopard вже за кілька тижнів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

"Я переконаний, що передача танків Leopard Польщею Україні відбудеться протягом декількох тижнів", - заявив Войцех Скуркевич.

Реклама:

Заступник міністра підкреслив, що Польща готова передати Україні одну роту Leopard, 14 одиниць. Він нагадав заяву очільника Міноборони, міністра Маріуша Блащака, що як тільки інші країни приймуть рішення про передачу танків, Польща негайно розпочне навчання українців на цій техніці.

"Як тільки вони (українці) пройдуть навчання, ми будемо готові передати це обладнання українській стороні". - сказав Скуркевич. "Я переконаний, що це перспектива кількох тижнів". - пояснив він.

Заступник глави Міноборони підкреслив, що Польща дуже інтенсивно формує коаліцію країн щодо танків і нагадав, що наразі в Європі є понад 2 000 танків Leopard. "Ми розраховуємо, що на першому етапі нам вдасться зібрати щонайменше бригаду, близько 100 Leopard, які ми зможемо спільно передати українській стороні". - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше в середу уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це.

За повідомленням Spiegel, на даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.