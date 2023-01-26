Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польща може доставити танки Leopard Україні протягом кількох тижнів

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 12:02

Заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич переконаний, що Варшава може передати Україні обіцяні танки Leopard вже за кілька тижнів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

"Я переконаний, що передача танків Leopard Польщею Україні відбудеться протягом декількох тижнів", - заявив Войцех Скуркевич.

Реклама:

Заступник міністра підкреслив, що Польща готова передати Україні одну роту Leopard, 14 одиниць. Він нагадав заяву очільника Міноборони, міністра Маріуша Блащака, що як тільки інші країни приймуть рішення про передачу танків, Польща негайно розпочне навчання українців на цій техніці.

"Як тільки вони (українці) пройдуть навчання, ми будемо готові передати це обладнання українській стороні". - сказав Скуркевич. "Я переконаний, що це перспектива кількох тижнів". - пояснив він.

Заступник глави Міноборони підкреслив, що Польща дуже інтенсивно формує коаліцію країн щодо танків і нагадав, що наразі в Європі є понад 2 000 танків Leopard. "Ми розраховуємо, що на першому етапі нам вдасться зібрати щонайменше бригаду, близько 100 Leopard, які ми зможемо спільно передати українській стороні". - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше в середу уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це. 

За повідомленням Spiegel, на даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.

Теми: Польщатанки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Польща
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: