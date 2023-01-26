Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща може доставити танки Leopard Україні протягом кількох тижнів

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 13:02

Заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич переконаний, що Варшава може передати Україні обіцяні танки Leopard вже за кілька тижнів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

"Я переконаний, що передача танків Leopard Польщею Україні відбудеться протягом декількох тижнів", - заявив Войцех Скуркевич.

Заступник міністра підкреслив, що Польща готова передати Україні одну роту Leopard, 14 одиниць. Він нагадав заяву очільника Міноборони, міністра Маріуша Блащака, що як тільки інші країни приймуть рішення про передачу танків, Польща негайно розпочне навчання українців на цій техніці.

"Як тільки вони (українці) пройдуть навчання, ми будемо готові передати це обладнання українській стороні". - сказав Скуркевич. "Я переконаний, що це перспектива кількох тижнів". - пояснив він.

Заступник глави Міноборони підкреслив, що Польща дуже інтенсивно формує коаліцію країн щодо танків і нагадав, що наразі в Європі є понад 2 000 танків Leopard. "Ми розраховуємо, що на першому етапі нам вдасться зібрати щонайменше бригаду, близько 100 Leopard, які ми зможемо спільно передати українській стороні". - сказав він.

Нагадаємо, раніше в середу уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це. 

ВІДЕО ДНЯ

За повідомленням Spiegel, на даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.

Теми: Польщатанки
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW повідомив імовірні напрями нового наступу росіян

Саакашвілі вважає, що його повернення в Грузію могла спланувати Росія

Захід пообіцяв Україні 321 танк – посол у Франції

відеоЗеленський почав "марафон чесності", щоб не пустити спортсменів з РФ на Олімпіаду

Росія готує ІПСО проти Резнікова і Єрмака – розвідка

Не "великий обмін", а репатріація: Лубінець розповів про 800 поранених бійців, які в РФ

Усі новини...
Польща
Польща поставила Україні "певну кількість" МіГ-29 у вигляді запчастин - ЗМІ
Німецька батарея Patriot прибула до Польщі
Польща розраховує отримати перші Abrams від США вже навесні
Останні новини
06:50
Сили оборони вдарили по 13 районах зосередження і двох позиціях ППО ворога – зведення
06:34
Російські хакери атакували Німеччину після її рішення передати Україні танки
05:46
На Запоріжжя окупанти завезли 800 поліцейських з РФ – мер Мелітополя
05:14
ISW повідомив імовірні напрями нового наступу росіян
04:23
Разом із секретними документами у Байдена вилучили його записники – ЗМІ
03:48
Німеччина звинуватила Росію в перекручуванні слів очільниці МЗС через війну в Україні
02:54
Окупанти атакували об’єкти інфраструктури у Запоріжжі, виникла пожежа
02:26
відеоМігранти з Білорусі закидали камінням польських прикордонників
01:50
фотоУ синагозі Єрусалима палестинець застрелив сімох людей
01:17
фотоРосіяни знову вдарили по житловому масиву в Часовому Яру
Усі новини...