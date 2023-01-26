Польша может доставить танки Leopard Украине в течение нескольких недель

Заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич убежден, что Варшава может передать Украине обещанные танки Leopard уже через несколько недель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

"Я убежден, что передача танков Leopard Польшей Украине состоится в течение нескольких недель", - заявил Войцех Скуркевич.

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Заместитель министра подчеркнул, что Польша готова передать Украине одну роту Leopard, 14 единиц. Он напомнил заявление главы Минобороны, министра Мариуша Блащака, что как только другие страны примут решение о передаче танков, Польша немедленно начнет обучение украинцев на этой технике.

"Как только они (украинцы) пройдут обучение, мы будем готовы передать это оборудование украинской стороне". - сказал Скуркевич. "Я убежден, что это перспектива нескольких недель". - пояснил он.

Заместитель главы Минобороны подчеркнул, что Польша очень интенсивно формирует коалицию стран по танкам и напомнил, что сейчас в Европе есть более 2 000 танков Leopard. "Мы рассчитываем, что на первом этапе нам удастся собрать по меньшей мере бригаду, около 100 Leopard, которые мы сможем совместно передать украинской стороне". - сказал он.

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Напомним, ранее в среду правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard-2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

По сообщению Spiegel, на данном этапе европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в целом 80 основных боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.