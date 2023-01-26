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ПАРЄ ухвалила рішення щодо спецтрибуналу: Росія і Білорусь спільно відповідатимуть за злочини

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 12:48
ПАРЄ ухвалила рішення щодо спецтрибуналу: Росія і Білорусь спільно відповідатимуть за злочини
Фото ілюстративне з Facebook Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення, яким затвердила свої вимоги щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди"

Резолюція ПАРЄ щодо правових та правозахисних складових агресії РФ проти України стала основним документом щодо України, який ухвалили на поточній сесії асамблеї. У ньому значна увага приділена створенню нового міжнародно-правового механізму покарання за злочин агресії.

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"Не існує іншого міжнародного кримінального трибуналу, компетентного переслідувати і карати за злочин агресії, вчинений проти України", – пояснює свій заклик ПАРЄ.

Також асамблея приділила особливу увагу тому, що відповідальними за злочин агресії мають бути представники керівництва Росії та Білорусі, які у документі згадуються на одному рівні.

"Російські та білоруські політичні та військові лідери, які планували, готували, ініціювали або здійснювали ці дії, і які мали можливість контролювати або керувати політичними або військовими діями держави, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. Без їхнього рішення про розв'язання цієї агресивної війни проти України не відбулося би звірств, що випливають з цієї війни", – підкреслює документ. ПАРЄ, утім наголошує на потребі розслідувати також воєнні злочини, злочини проти людяності та звинувачення у геноциді, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

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Протягом цієї сесії ПАРЄ кілька разів закликала до створення спецтрибуналу, а також підкреслила, що Рада Європи має відігравати ключову роль у цьому процесі.

Також на початку тижня ПАРЄ визнала, що військова агресія РФ проти України почалася у 2014, а не 2022 році; у новому рішенні цей підхід був підтверджений.

Читайте також аналіз рішення Європейського суду щодо російської агресії: Як суд у "великій справі щодо Донбасу" змінить думку світу про агресію РФ.

Теми: ПАРЄРосіяБілорусьтрибунал
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