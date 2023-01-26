ПАСЕ приняла решение по спецтрибуналу: Россия и Беларусь будут совместно отвечать за преступления

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которым утвердила свои требования о создании специального трибунала по преступлению агрессии.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды"

Резолюция ПАСЕ по правовым и правозащитным составляющим агрессии РФ против Украины стала основным документом по Украине, который приняли на текущей сессии ассамблеи. В нем значительное внимание уделено созданию нового международно-правового механизма наказания за преступление агрессии.

Реклама:

"Не существует другого международного уголовного трибунала, компетентного преследовать и наказывать за преступление агрессии, совершенное против Украины", – объясняет свой призыв ПАСЕ.

Также ассамблея уделила особое внимание тому, что ответственными за преступление агрессии должны быть представители руководства России и Беларуси, которые в документе упоминаются на одном уровне.

"Российские и белорусские политические и военные лидеры, которые планировали, готовили, инициировали или осуществляли эти действия, и которые имели возможность контролировать или руководить политическими или военными действиями государства, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности. Без их решения о развязывании этой агрессивной войны против Украины не произошло бы зверств, вытекающих из этой войны", – подчеркивает документ. ПАСЕ, впрочем, отмечает необходимость расследовать также военные преступления, преступления против человечности и обвинения в геноциде, которые подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда.

ВИДЕО ДНЯ

В течение этой сессии ПАСЕ несколько раз призвала к созданию спецтрибунала, а также подчеркнула, что Совет Европы должен играть ключевую роль в этом процессе.

Также в начале недели ПАСЕ признала, что военная агрессия РФ против Украины началась в 2014, а не 2022 году; в новом решении этот подход был подтвержден.

Читайте также анализ решения Европейского суда по российской агрессии: Как суд по "большому делу по Донбассу" изменит мнение мира об агрессии РФ.