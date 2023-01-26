Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ПАСЕ приняла решение по спецтрибуналу: Россия и Беларусь будут совместно отвечать за преступления

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 13:48
Фото иллюстративное из Facebook Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которым утвердила свои требования о создании специального трибунала по преступлению агрессии.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды"

Резолюция ПАСЕ по правовым и правозащитным составляющим агрессии РФ против Украины стала основным документом по Украине, который приняли на текущей сессии ассамблеи. В нем значительное внимание уделено созданию нового международно-правового механизма наказания за преступление агрессии.

"Не существует другого международного уголовного трибунала, компетентного преследовать и наказывать за преступление агрессии, совершенное против Украины", – объясняет свой призыв ПАСЕ.

Также ассамблея уделила особое внимание тому, что ответственными за преступление агрессии должны быть представители руководства России и Беларуси, которые в документе упоминаются на одном уровне.

"Российские и белорусские политические и военные лидеры, которые планировали, готовили, инициировали или осуществляли эти действия, и которые имели возможность контролировать или руководить политическими или военными действиями государства, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности. Без их решения о развязывании этой агрессивной войны против Украины не произошло бы зверств, вытекающих из этой войны", – подчеркивает документ. ПАСЕ, впрочем, отмечает необходимость расследовать также военные преступления, преступления против человечности и обвинения в геноциде, которые подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда.

В течение этой сессии ПАСЕ несколько раз призвала к созданию спецтрибунала, а также подчеркнула, что Совет Европы должен играть ключевую роль в этом процессе.

ВИДЕО ДНЯ

Также в начале недели ПАСЕ признала, что военная агрессия РФ против Украины началась в 2014, а не 2022 году; в новом решении этот подход был подтвержден.

Читайте также анализ решения Европейского суда по российской агрессии: Как суд по "большому делу по Донбассу" изменит мнение мира об агрессии РФ.

Темы: ПАСЕРосcияБеларусьтрибунал
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW сообщил вероятные направления нового наступления россиян

Саакашвили считает, что его возвращение в Грузию могла спланировать Россия

Запад пообещал Украине 321 танк – посол во Франции

видеоЗеленский начал "марафон честности", чтобы не пустить спортсменов из РФ на Олимпиаду

Россия готовит ИПСО против Резникова и Ермака – разведка

Не "большой обмен", а репатриация: Лубинец рассказал о 800 раненых бойцах, которые в РФ

Все новости...
ПАСЕ
ПАСЕ признала, что военная агрессия РФ против Украины началась в 2014, а не 2022 году
Украинский кандидат разгромно проиграл выборы президента ПАСЕ
В Евросолидарности возмущены тем, что Порошенко "исключили" из состава делегации Украины в ПАСЕ
Последние новости
06:50
Силы обороны ударили по 13 районам сосредоточения и двум позициям ПВО врага - сводка
06:34
Российские хакеры атаковали Германию после ее решения передать Украине танки
05:46
На Запорожье оккупанты завезли 800 полицейских из РФ – мэр Мелитополя
05:14
ISW сообщил вероятные направления нового наступления россиян
04:23
Вместе с секретными документами у Байдена изъяли его блокноты – СМИ
03:48
Германия обвинила Россию в искажении слов главы МИД из-за войны в Украине
02:54
Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Запорожье, возник пожар
02:26
видеоМигранты из Беларуси забросали камнями польских пограничников
01:50
фотоВ синагоге Иерусалима палестинец застрелил семерых человек
01:17
фотоРоссияне снова ударили по жилому массиву в Часовом Яру
Все новости...