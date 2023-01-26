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РФ не створила потужний "кулак" для наступу на Запорізькому напрямку – Сили оборони

Валентина РоманенкоЧетвер, 26 січня 2023, 14:03
полковник Євгеній Єрін. фото з сайту "Армія Inform"

Російські окупаційні війська наразі не створили потужного ударного угруповання для наступу на Запорізькому напрямку.

Джерело: керівник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євгеній Єрін під час онлайн-брифінгу 26 січня, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "На даний час ворог не створив потужного ударного угруповання, яке могло б здійснити наступ на Запорізькому напрямку".

Деталі: Водночас, за словами Єріна, небезпеку становлять аеродороми в тимчасово окупованому Криму, які збройні сили РФ використовують для завдання ракетних ударів по території України та для транспортної авіації як логістичного ланцюжка для забезпечення своїх військ.

Також на окупованому півострові триває примусова паспортизація населення для можливого використання мешканців як мобілізаційного ресурсу, додав полковник.

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Теми: війна
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