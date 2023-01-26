РФ не создала мощный "кулак" для наступления на Запорожском направлении – Силы обороны

Российские оккупационные войска пока не создали мощной ударной группировки для наступления на Запорожском направлении.

Источник: руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин во время онлайн-брифинга 26 января, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "В настоящее время враг не создал мощной ударной группировки, которая могла бы осуществить наступление на Запорожском направлении".

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Детали: В то же время, по словам Ерина, опасность представляют аэродромы во временно оккупированном Крыму, которые вооруженные силы РФ используют для нанесения ракетных ударов по территории Украины и для транспортной авиации как логистической цепочки для обеспечения своих войск.

Также на оккупированном полуострове продолжается принудительная паспортизация населения для возможного использования жителей как мобилизационного ресурса, добавил полковник.