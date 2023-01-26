Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ не создала мощный "кулак" для наступления на Запорожском направлении – Силы обороны

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 января 2023, 14:03
полковник Евгений Ерин. фото с сайта "Армия Inform"

Российские оккупационные войска пока не создали мощной ударной группировки для наступления на Запорожском направлении.

Источник: руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин во время онлайн-брифинга 26 января, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "В настоящее время враг не создал мощной ударной группировки, которая могла бы осуществить наступление на Запорожском направлении".

Детали: В то же время, по словам Ерина, опасность представляют аэродромы во временно оккупированном Крыму, которые вооруженные силы РФ используют для нанесения ракетных ударов по территории Украины и для транспортной авиации как логистической цепочки для обеспечения своих войск.

Также на оккупированном полуострове продолжается принудительная паспортизация населения для возможного использования жителей как мобилизационного ресурса, добавил полковник.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: война
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW сообщил вероятные направления нового наступления россиян

Саакашвили считает, что его возвращение в Грузию могла спланировать Россия

Запад пообещал Украине 321 танк – посол во Франции

видеоЗеленский начал "марафон честности", чтобы не пустить спортсменов из РФ на Олимпиаду

Россия готовит ИПСО против Резникова и Ермака – разведка

Не "большой обмен", а репатриация: Лубинец рассказал о 800 раненых бойцах, которые в РФ

Все новости...
война
Полиция показала последствия ночной атаки дронов на Киевщине: повреждены дома и 40 авто
Над Николаевской областью зафиксированы ракеты – Ким
Самая сложная ситуация со светом в Киевской, Одесской и Винницкой областях – Галущенко
Последние новости
07:55
06:50
Силы обороны ударили по 13 районам сосредоточения и двум позициям ПВО врага - сводка
06:34
Российские хакеры атаковали Германию после ее решения передать Украине танки
05:46
На Запорожье оккупанты завезли 800 полицейских из РФ – мэр Мелитополя
05:14
ISW сообщил вероятные направления нового наступления россиян
04:23
Вместе с секретными документами у Байдена изъяли его блокноты – СМИ
03:48
Германия обвинила Россию в искажении слов главы МИД из-за войны в Украине
02:54
Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Запорожье, возник пожар
02:26
видеоМигранты из Беларуси забросали камнями польских пограничников
01:50
фотоВ синагоге Иерусалима палестинец застрелил семерых человек
Все новости...