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Німеччина обіцяє поставити Україні танки Leopard до кінця березня

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 14:03

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв поставку Україні німецьких танків Leopard 2 до кінця березня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Київ отримає танки до "кінця першого кварталу", заявив Пісторіус після прибуття під час візиту до військ у Саксонії-Ангальт.

Відповідаючи на запитання, чи це своєчасний крок для зміцнення України напередодні очікуваного російського весняного наступу, Пісторіус сказав, що, наскільки йому відомо, "своєчасний".

Напередодні повідомлялося, що Німеччина може надати Україні перші бойові танки Leopard приблизно через три місяці.

В той же час заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич переконаний, що Варшава може передати Україні обіцяні танки Leopard вже за кілька тижнів.

Теми: Німеччинатанки
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