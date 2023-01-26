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Германия обещает поставить Украине танки Leopard до конца марта

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 14:03

Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал поставку Украине немецких танков Leopard 2 до конца марта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Киев получит танки до "конца первого квартала", заявил Писториус по прибытии во время визита в войска в Саксонии-Анхальт.

Отвечая на вопрос, своевременный ли это шаг для укрепления Украины в преддверии ожидаемого российского весеннего наступления, Писториус сказал, что, насколько ему известно, "своевременный".

Накануне сообщалось, что Германия может предоставить Украине первые боевые танки Leopard примерно через три месяца.

В то же время заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич убежден, что Варшава может передать Украине обещанные танки Leopard уже через несколько недель.

Темы: Германиятанки
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