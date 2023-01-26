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В Одесі затримали порушника, який запустив феєрверк під час атаки "Шахедів"

Альона Мазуренко Четвер, 26 січня 2023, 13:16
В Одесі затримали порушника, який запустив феєрверк під час атаки Шахедів
фото: pixabay

В Одесі затримали порушника, який під час ворожої атаки "Шахедами" ввечері 25 січня запустив феєрверк.

Джерело: Марченко у Telegram

Пряма мова: "Вчора під час ракетної небезпеки в м. Одеса на вулиці Генерала Бочарова був запущений фейерверк. В той самий час були прильоти по Дніпру та Запоріжжю, загинули люди.

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Поліція вже затримала порушника та він в усьому зізнався.

Іноді просто неможливо зрозуміти неадекватні вчинки деяких людей. Якщо він запустив їх через власну тупість, це ще пів біди, але якщо він зробив це навмисне, це вже буде зовсім інша історія".

Деталі: В Україні діє адмністративна та кримінальна відповідальність за порушення заборони використання салютів.

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Порушника може очікувати покарання у вигляді: штрафу у декілька сотень гривень; арешту і обмеження волі при кваліфікації події як злочину (хуліганство).

Нагадаємо: 

  • Пізно ввечері 25 січня російські окупанти атакували Україну іранськими дронами. На півдні, сході та в центральних областях країни лунала повітряна тривога.
  • Станом на ранок 26 січня повітряні сили повідомили про знищення 24 ворожих "Шахедів".

Теми: Одесаповітряна тривога
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