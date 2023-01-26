Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесі затримали порушника, який запустив феєрверк під час атаки "Шахедів"

Альона Мазуренко Четвер, 26 січня 2023, 14:16
фото: pixabay

В Одесі затримали порушника, який під час ворожої атаки "Шахедами" ввечері 25 січня запустив феєрверк.

Джерело: Марченко у Telegram

Пряма мова: "Вчора під час ракетної небезпеки в м. Одеса на вулиці Генерала Бочарова був запущений фейерверк. В той самий час були прильоти по Дніпру та Запоріжжю, загинули люди.

Поліція вже затримала порушника та він в усьому зізнався.

Іноді просто неможливо зрозуміти неадекватні вчинки деяких людей. Якщо він запустив їх через власну тупість, це ще пів біди, але якщо він зробив це навмисне, це вже буде зовсім інша історія".

Деталі: В Україні діє адмністративна та кримінальна відповідальність за порушення заборони використання салютів.

Порушника може очікувати покарання у вигляді: штрафу у декілька сотень гривень; арешту і обмеження волі при кваліфікації події як злочину (хуліганство).

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Пізно ввечері 25 січня російські окупанти атакували Україну іранськими дронами. На півдні, сході та в центральних областях країни лунала повітряна тривога.
  • Станом на ранок 26 січня повітряні сили повідомили про знищення 24 ворожих "Шахедів".

Теми: Одесаповітряна тривога
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW повідомив імовірні напрями нового наступу росіян

Саакашвілі вважає, що його повернення в Грузію могла спланувати Росія

Захід пообіцяв Україні 321 танк – посол у Франції

відеоЗеленський почав "марафон чесності", щоб не пустити спортсменів з РФ на Олімпіаду

Росія готує ІПСО проти Резнікова і Єрмака – розвідка

Не "великий обмін", а репатріація: Лубінець розповів про 800 поранених бійців, які в РФ

Усі новини...
Одеса
Глава МЗС Франції прибула до Одеси на тлі ракетних ударів РФ
На Одещині росіяни пошкодили два об’єкти енергетичної інфраструктури
Міжнародна рада з питань пам’яток просуває російський наратив про заснування Одеси
Останні новини
08:26
У Чорному морі шторм, підвищена мінна небезпека
07:55
США, Нідерланди і Японія домовились про обмеження для виробництва мікросхем у Китаї – ЗМІ
06:50
Сили оборони вдарили по 13 районах зосередження і двох позиціях ППО ворога – зведення
06:34
Російські хакери атакували Німеччину після її рішення передати Україні танки
05:46
На Запоріжжя окупанти завезли 800 поліцейських з РФ – мер Мелітополя
05:14
ISW повідомив імовірні напрями нового наступу росіян
04:23
Разом із секретними документами у Байдена вилучили його записники – ЗМІ
03:48
Німеччина звинуватила Росію в перекручуванні слів очільниці МЗС через війну в Україні
02:54
Окупанти атакували об’єкти інфраструктури у Запоріжжі, виникла пожежа
02:26
відеоМігранти з Білорусі закидали камінням польських прикордонників
Усі новини...