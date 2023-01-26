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В Одессе задержали нарушителя, который запустил фейерверк во время атаки "Шахедов"

Алена МазуренкоЧетверг, 26 января 2023, 14:16
фото: pixabay

В Одессе задержали нарушителя, который во время вражеской атаки "Шахедами" вечером 25 января запустил фейерверк.

Источник: Марченко в Telegram

Прямая речь: "Вчера во время ракетной опасности в г.Одесса на улице Генерала Бочарова был запущен фейерверк. В то же время были прилеты по Днепру и Запорожью, погибли люди.

Полиция уже задержала нарушителя и он во всем признался.

Иногда просто невозможно понять неадекватные поступки некоторых людей. Если он запустил их из-за собственной тупости, это еще полбеды, но если он сделал это умышленно, это уже будет совсем другая история".

Детали: В Украине действует адмнистративная и уголовная ответственность за нарушение запрета использования салютов.

Нарушителя может ожидать наказание в виде: штрафа в несколько сотен гривен; ареста и ограничения свободы при квалификации события как преступления (хулиганство).

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Напомним: 

  • Поздно вечером 25 января российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами. На юге, востоке и в центральных областях страны звучала воздушная тревога.
  • По состоянию на утро 26 января воздушные силы сообщили об уничтожении 24 вражеских "Шахедов".

Темы: Одессавоздушная тревога
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