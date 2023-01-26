В Одессе задержали нарушителя, который запустил фейерверк во время атаки "Шахедов"
В Одессе задержали нарушителя, который во время вражеской атаки "Шахедами" вечером 25 января запустил фейерверк.
Источник: Марченко в Telegram
Прямая речь: "Вчера во время ракетной опасности в г.Одесса на улице Генерала Бочарова был запущен фейерверк. В то же время были прилеты по Днепру и Запорожью, погибли люди.
Полиция уже задержала нарушителя и он во всем признался.
Иногда просто невозможно понять неадекватные поступки некоторых людей. Если он запустил их из-за собственной тупости, это еще полбеды, но если он сделал это умышленно, это уже будет совсем другая история".
Детали: В Украине действует адмнистративная и уголовная ответственность за нарушение запрета использования салютов.
Нарушителя может ожидать наказание в виде: штрафа в несколько сотен гривен; ареста и ограничения свободы при квалификации события как преступления (хулиганство).
Напомним:
- Поздно вечером 25 января российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами. На юге, востоке и в центральных областях страны звучала воздушная тревога.
- По состоянию на утро 26 января воздушные силы сообщили об уничтожении 24 вражеских "Шахедов".