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Кремль звинуватив Захід у прямій залученості до війни в Україні

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 14:22

Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що дії західних країн свідчать про зростання їхньої залученості до війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Интерфакс".

Під час спілкування з журналістами його попросили прокоментувати слова президента США Джо Байдена про те, що постачання американських танків Києву є не боротьбою проти Росії, а боротьбою за свободу.

"І з європейських столиць, і з Вашингтона постійно лунають заяви, що спрямування різних систем озброєння, зокрема танків, в Україну жодним чином не означає залучення цих країн або альянсу в бойові дії, які відбуваються в Україні", - відповів Пєсков.

"Ми з цим категорично не згодні. У Москві все, що робить і альянс, і згадані мною столиці, сприймається як пряма залученість у конфлікт. Ми бачимо, що вона зростає", - заявив представник Кремля.

При цьому Пєсков зазначив, що Кремль не планує змінювати статусу того, що він називає спеціальною воєнною операцією, у зв'язку з поставками Києву Заходом важких танків. "Наразі у нас на порядку денному немає такої теми", - сказав Пєсков.

Після рішення про постачання основних бойових танків в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц окреслив червоні лінії для подальшої військової підтримки нашої країни перед російською агресією.

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"За жодних обставин ми не відправимо наземні війська. Я сказав, що не буде прямої участі солдатів НАТО у війні в Україні. Досі цього не було і не буде в майбутньому. І всі можуть на це покладатися", - наголосив він.

Теми: Росія
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