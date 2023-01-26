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Кремль обвинил Запад в прямой вовлеченности в войну в Украине

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 13:22

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия западных стран свидетельствуют о росте их вовлеченности в войну в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс".

Во время общения с журналистами его попросили прокомментировать слова президента США Джо Байдена о том, что поставки американских танков Киеву является не борьбой против России, а борьбой за свободу.

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"И из европейских столиц, и из Вашингтона постоянно звучат заявления, что направление различных систем вооружения, в том числе танков, в Украину никоим образом не означает вовлечение этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят в Украине", - ответил Песков.

"Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делает и альянс, и упомянутые мною столицы, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет", - заявил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что Кремль не планирует менять статус того, что он называет специальной военной операцией, в связи с поставками Киеву Западом тяжелых танков. "Сейчас у нас на повестке дня нет такой темы", - сказал Песков.

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После решения о поставках основных боевых танков в Украину канцлер Германии Олаф Шольц очертил красные линии для дальнейшей военной поддержки нашей страны перед российской агрессией.

"Ни при каких обстоятельствах мы не отправим наземные войска. Я сказал, что не будет прямого участия солдат НАТО в войне в Украине. До сих пор этого не было и не будет в будущем. И все могут на это полагаться", - подчеркнул он.

Темы: Росcия
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