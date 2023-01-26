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Більшість німців підтримує поставки Києву танків, але не винищувачів

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 13:54
Більшість німців підтримує поставки Києву танків, але не винищувачів
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Більшість населення Німеччини підтримує поставки Україні основних бойових танків Leopard, але наразі не підтримує постачання винищувачів.

Про це свідчить опитування видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Відповідно, загалом 54% опитаних підтримують рішення про передачу танків: 40% вважають його "однозначно правильним", 14% - "скоріше правильним".

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Всього 37% - проти: 32% вважають, що постачати танки "явно неправильно", 5% вважають "скоріше неправильно". Лише 9% досі не визначилися. 

Статистична похибка опитування становить до 2,8 відсоткових пункта.

Поставки Leopard особливо популярні серед людей, які підтримують зелених (83% за) або вільних демократів (66%).

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Найнижча підтримка серед електорату AfD. Лише 9% цієї групи заявили, що підтримують постачання танків. Прихильників поставок також меншість серед лівих – всього 19%.

На запитання, чи повинна Німеччина також постачати Україні бойові літаки, загалом 63% опитаних відповіли негативно.

Частка прихильників надання винищувачів Україні невелика: загалом "скоріше" або "однозначно" за постачання Києву винищувачів – 26%, 11% ще не визначилися. 

За інформацією дипломатичних джерел видання Politico, дискусія про надання Україні у майбутньому західних винищувачів вже почалася.

Нагадаємо, глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра минулого тижня сказав, що у Нідерландів "немає табу" на обговорення запиту про F-16, якби такий надійшов від України, а в уряді Словаччини прямо говорили про плани віддати Україні радянські МіГ-29

Теми: НімеччинаУкраїназброя
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