Більшість німців підтримує поставки Києву танків, але не винищувачів
Більшість населення Німеччини підтримує поставки Україні основних бойових танків Leopard, але наразі не підтримує постачання винищувачів.
Про це свідчить опитування видання Spiegel, пише "Європейська правда".
Відповідно, загалом 54% опитаних підтримують рішення про передачу танків: 40% вважають його "однозначно правильним", 14% - "скоріше правильним".
Всього 37% - проти: 32% вважають, що постачати танки "явно неправильно", 5% вважають "скоріше неправильно". Лише 9% досі не визначилися.
Статистична похибка опитування становить до 2,8 відсоткових пункта.
Поставки Leopard особливо популярні серед людей, які підтримують зелених (83% за) або вільних демократів (66%).
Найнижча підтримка серед електорату AfD. Лише 9% цієї групи заявили, що підтримують постачання танків. Прихильників поставок також меншість серед лівих – всього 19%.
На запитання, чи повинна Німеччина також постачати Україні бойові літаки, загалом 63% опитаних відповіли негативно.
Частка прихильників надання винищувачів Україні невелика: загалом "скоріше" або "однозначно" за постачання Києву винищувачів – 26%, 11% ще не визначилися.
За інформацією дипломатичних джерел видання Politico, дискусія про надання Україні у майбутньому західних винищувачів вже почалася.
Нагадаємо, глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра минулого тижня сказав, що у Нідерландів "немає табу" на обговорення запиту про F-16, якби такий надійшов від України, а в уряді Словаччини прямо говорили про плани віддати Україні радянські МіГ-29.