Большинство немцев поддерживают поставки Киеву танков, но не истребителей
Большинство населения Германии поддерживает поставки Украине основных боевых танков Leopard, но пока не поддерживает поставки истребителей.
Об этом свидетельствует опрос издания Spiegel, пишет "Европейская правда".
Соответственно, в целом 54% опрошенных поддерживают решение о передаче танков: 40% считают его "однозначно правильным", 14% - "скорее правильным".
Всего 37% - против: 32% считают, что поставлять танки "явно неправильно", 5% считают "скорее неправильно". Лишь 9% до сих пор не определились.
Статистическая погрешность опроса составляет до 2,8 процентных пункта.
Поставки Leopard особенно популярны среди людей, которые поддерживают зеленых (83% за) или свободных демократов (66%).
Самая низкая поддержка среди электората AfD. Лишь 9% этой группы заявили, что поддерживают поставки танков. Сторонников поставок также меньшинство среди левых - всего 19%.
На вопрос, должна ли Германия также поставлять Украине боевые самолеты, в целом 63% опрошенных ответили отрицательно.
Доля сторонников предоставления истребителей Украине невелика: в целом "скорее" или "однозначно" за поставки Киеву истребителей - 26%, 11% еще не определились.
По информации дипломатических источников издания Politico, дискуссия о предоставлении Украине в будущем западных истребителей уже началась.
Напомним, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на прошлой неделе сказал, что у Нидерландов "нет табу" на обсуждение запроса о F-16, если бы такой поступил от Украины, а в правительстве Словакии прямо говорили о планах отдать Украине советские МиГ-29.