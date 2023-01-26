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Большинство немцев поддерживают поставки Киеву танков, но не истребителей

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 14:54
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Большинство населения Германии поддерживает поставки Украине основных боевых танков Leopard, но пока не поддерживает поставки истребителей.

Об этом свидетельствует опрос издания Spiegel, пишет "Европейская правда".

Соответственно, в целом 54% опрошенных поддерживают решение о передаче танков: 40% считают его "однозначно правильным", 14% - "скорее правильным".

Всего 37% - против: 32% считают, что поставлять танки "явно неправильно", 5% считают "скорее неправильно". Лишь 9% до сих пор не определились. 

Статистическая погрешность опроса составляет до 2,8 процентных пункта.

Поставки Leopard особенно популярны среди людей, которые поддерживают зеленых (83% за) или свободных демократов (66%).

Самая низкая поддержка среди электората AfD. Лишь 9% этой группы заявили, что поддерживают поставки танков. Сторонников поставок также меньшинство среди левых - всего 19%.

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На вопрос, должна ли Германия также поставлять Украине боевые самолеты, в целом 63% опрошенных ответили отрицательно.

Доля сторонников предоставления истребителей Украине невелика: в целом "скорее" или "однозначно" за поставки Киеву истребителей - 26%, 11% еще не определились. 

По информации дипломатических источников издания Politico, дискуссия о предоставлении Украине в будущем западных истребителей уже началась.

Напомним, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на прошлой неделе сказал, что у Нидерландов "нет табу" на обсуждение запроса о F-16, если бы такой поступил от Украины, а в правительстве Словакии прямо говорили о планах отдать Украине советские МиГ-29. 

Темы: ГерманияУкраинаоружие
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