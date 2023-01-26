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Мешканці Сумщини допомагали "конвертувати" награбовану росіянами готівку

Валентина РоманенкоЧетвер, 26 січня 2023, 15:07
фото СБУ

В Сумській області викрили і затримали громадян, які допомагали російським окупантам обмінювати награбовану в українців валюту на російські рублі.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Сумської області

Деталі: Налагоджена схема полягала в тому, що двоє жителів Сумщини незаконно перетинали кордон з РФ поза закритими пунктами пропуску і на території держави-агресора зустрічалися з представниками окупаційних угруповань.

Ті передавали ділкам гроші, викрадені у мирних жителів тимчасово окупованих районів сходу України.

Отримані від загарбників гривні учасники злочинної групи перевозили назад в Україну і нелегально конвертували в рублі через підпільні "обмінники". Для цього використовували власні зв’язки у кримінальних колах.

Потім ділки власноруч переправляли російську валюту до РФ в обхід контрольно-пропускних пунктів.

За попередніми даними СБУ, вони приховано обміняли та передали загарбникам понад 10 млн рублів.

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Як свідчать оперативні дані, з кожної "транзакції" зловмисники мали свій "відсоток" і розраховували на лояльність окупантів у разі захоплення регіону, зазначають в СБУ.

У ході спецоперації правоохоронці задокументували, зокрема, факт передачі росіянину на лінії державного кордону України з РФ 2 млн 428 тис. російських рублів.

Наступного разу, 21 січня 2023 року, під час перевезення 1 млн 995 тис. російських рублів для передачі російському спільнику одного з учасників схеми було затримано. Іншого правоохоронці затримали через декілька днів, повідомляє прокуратура.

 

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих правоохоронці виявили готівку, вогнепальну зброю та боєприпаси.

Примітно, що підозрювані – уродженці Краснопільського району, який тривалий час був у окупації та який після звільнення майже щоденно росіяни обстрілюють зі своєї території.

Попри це, чоловіки за грошову винагороду погодились на співпрацю з представником держави-терориста, наголошують у прокуратурі.

На цей час одному підозрюваному за клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Запобіжний захід іншому суд має обрати 26 січня.

Теми: Сумська областьСБУвійна
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