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Жители Сумщины помогали "конвертировать" награбленную оккупантами наличку

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 января 2023, 15:07
фото СБУ

В Сумской области разоблачили и задержали граждан, которые помогали российским оккупантам обменивать награбленную у украинцев валюту на российские рубли.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Сумской области

Детали: Налаженная схема заключалась в том, что двое жителей Сумщины незаконно пересекали границу с РФ вне закрытых пунктов пропуска и на территории государства-агрессора встречались с представителями оккупационных группировок.

Те передавали дельцам деньги, похищенные у мирных жителей временно оккупированных районов востока Украины.

Полученные от захватчиков гривни участники преступной группы перевозили обратно в Украину и нелегально конвертировали в рубли через подпольные "обменники". Для этого использовали собственные связи в криминальных кругах.

Затем дельцы собственноручно переправляли российскую валюту в РФ в обход контрольно-пропускных пунктов.

По предварительным данным СБУ, они скрыто обменяли и передали захватчикам более 10 млн рублей.

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Как свидетельствуют оперативные данные, с каждой "транзакции" злоумышленники имели свой "процент" и рассчитывали на лояльность оккупантов в случае захвата региона, отмечают в СБУ.

В ходе спецоперации правоохранители задокументировали, в частности, факт передачи россиянину на линии государственной границы Украины с РФ 2 млн 428 тыс. российских рублей.

В следующий раз, 21 января 2023 года, при перевозке 1 млн 995 тыс. российских рублей для передачи российскому сообщнику один из участников схемы был задержан. Второго правоохранители задержали через несколько дней, сообщает прокуратура.

 

Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных правоохранители обнаружили наличные, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Примечательно, что подозреваемые - уроженцы Краснопольского района, который долгое время был в оккупации и который после освобождения почти ежедневно россияне обстреливают со своей территории.

Несмотря на это, мужчины за денежное вознаграждение согласились на сотрудничество с представителем государства-террориста, отмечают в прокуратуре.

В настоящее время одному подозреваемому по ходатайству следователя и прокурора решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Меру пресечения другому суд должен избрать 26 января.

Темы: Сумская областьСБУвойна
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