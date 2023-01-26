Новий посол США прибула до Москви на тлі надвисокої напруги між країнами

Новий посол Сполучених Штатів у Росії Лінн Трейсі прибула до Москви.

Про це повідомило посольство США в четвер, пише "Європейська правда".

Трейсі прийняла присягу як посол в Російській Федерації 9 січня 2023 року.

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Лінн Трейсі

Останнім місцем її служби був пост посла США у Вірменії. Перед цим вона була старшою радницею у справах Росії у Бюро у справах Європи та Євразії у Державному департаменті США (2017-2018) та заступницею голови місії у посольстві США у Москві (2014-2017).

Вона замінить на посту Джона Саллівана, який пішов у відставку у вересні.

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Її прибуття відбувається на тлі високої напруги між Росією та Сполученими Штатами, яка нещодавно загострилась через рішення президента Джо Байдена про постачання танків Abrams Україні.

Останніми роками персонал посольства в Москві був значно скорочений, що ускладнило прийом віз та інші консульські послуги.