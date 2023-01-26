Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новий посол США прибула до Москви на тлі надвисокої напруги між країнами

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 15:16
Лінн Трейсі, скриншот

Новий посол Сполучених Штатів у Росії Лінн Трейсі прибула до Москви.

Про це повідомило посольство США в четвер, пише "Європейська правда".

Трейсі прийняла присягу як посол в Російській Федерації 9 січня 2023 року. 

 

Лінн Трейсі

Останнім місцем її служби був пост посла США у Вірменії. Перед цим вона була старшою радницею у справах Росії у Бюро у справах Європи та Євразії у Державному департаменті США (2017-2018) та заступницею голови місії у посольстві США у Москві (2014-2017).

Вона замінить на посту Джона Саллівана, який пішов у відставку у вересні.

Її прибуття відбувається на тлі високої напруги між Росією та Сполученими Штатами, яка нещодавно загострилась через рішення президента Джо Байдена про постачання танків Abrams Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Останніми роками персонал посольства в Москві був значно скорочений, що ускладнило прийом віз та інші консульські послуги.

Теми: СШАРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW повідомив імовірні напрямки нового наступу росіян

Саакашвілі вважає, що його повернення в Грузію могла спланувати Росія

Захід пообіцяв Україні 321 танк – посол у Франції

відеоЗеленський почав "марафон чесності", щоб не пустити спортсменів з РФ на Олімпіаду

Росія готує ІПСО проти Резнікова і Єрмака – розвідка

Не "великий обмін", а репатріація: Лубінець розповів про 800 поранених бійців, які в РФ

Усі новини...
США
Польща розраховує отримати перші Abrams від США вже навесні
Meta відновить акаунти Трампа у Facebook та Instagram
Залужний обговорив з генералом Міллі новий пакет військової допомоги для України
Останні новини
09:19
фотоРосіяни за добу вбили та поранили понад 10 цивільних лише на Донеччині
09:02
Чеські сайти на тлі виборів президента атакували російські хакери
08:48
ЗСУ ліквідували ще 800 російських окупантів
08:26
У Чорному морі шторм, підвищена мінна небезпека
07:55
США, Нідерланди і Японія домовились про обмеження для виробництва мікросхем у Китаї – ЗМІ
06:50
Сили оборони вдарили по 13 районах зосередження і двох позиціях ППО ворога – зведення
06:34
Російські хакери атакували Німеччину після її рішення передати Україні танки
05:46
На Запоріжжя окупанти завезли 800 поліцейських з РФ – мер Мелітополя
05:14
ISW повідомив імовірні напрямки нового наступу росіян
04:23
Разом із секретними документами у Байдена вилучили його записники – ЗМІ
Усі новини...