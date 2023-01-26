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Кабмин принял кадровые решения: уволены 4 заместителя министров

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 14:16
Кабмин принял кадровые решения: уволены 4 заместителя министров
Линн Трейси, скриншот

Новый посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси прибыла в Москву.

Об этом сообщило посольство США в четверг, пишет "Европейская правда".

Трейси приняла присягу в качестве посла в Российской Федерации 9 января 2023 года. 

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Линн Трейси

Последним местом ее службы был пост посла США в Армении. Перед этим она была старшим советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии в Государственном департаменте США (2017-2018) и заместителем главы миссии в посольстве США в Москве (2014-2017).

Она заменит на посту Джона Салливана, который ушел в отставку в сентябре.

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Ее прибытие происходит на фоне высокого напряжения между Россией и Соединенными Штатами, которое недавно обострилось из-за решения президента Джо Байдена о поставках танков Abrams Украине.

В последние годы персонал посольства в Москве был значительно сокращен, что затруднило прием виз и другие консульские услуги.

Темы: СШАРосcиявойна
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