Кабмин принял кадровые решения: уволены 4 заместителя министров

Новый посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси прибыла в Москву.

Об этом сообщило посольство США в четверг, пишет "Европейская правда".

Трейси приняла присягу в качестве посла в Российской Федерации 9 января 2023 года.

Линн Трейси

Последним местом ее службы был пост посла США в Армении. Перед этим она была старшим советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии в Государственном департаменте США (2017-2018) и заместителем главы миссии в посольстве США в Москве (2014-2017).

Она заменит на посту Джона Салливана, который ушел в отставку в сентябре.

Ее прибытие происходит на фоне высокого напряжения между Россией и Соединенными Штатами, которое недавно обострилось из-за решения президента Джо Байдена о поставках танков Abrams Украине.

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В последние годы персонал посольства в Москве был значительно сокращен, что затруднило прием виз и другие консульские услуги.